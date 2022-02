Officier: baby Yara uit Lelystad was misschien nog te redden geweest als moeder eerder had ingegrepen

Als de moeder van de bijna tien maanden oude Yara bij het eerste signaal van onraad alarm had geslagen, was de baby uit Lelystad misschien nog te redden geweest. Dat zei de officier van justitie in Lelystad tijdens haar requisitoir dinsdag. Ze eiste voor doodslag en het in hulpeloze toestand laten van de baby vijf jaar cel en tbs met voorwaarden tegen de 26-jarige Shelly van der P.

De moeder zou het meisje een grote hoeveelheid van de drug ghb hebben toegediend, waardoor het kindje is overleden. Het drama speelde zich af in de avond en nacht van 1 en 2 oktober 2020. Yara was die dag voor het eerst naar de kinderopvang geweest en het was daar goed gegaan. ,,Het begon als een feestelijke dag die in een nachtmerrie veranderde”, zegt de aanklager.

De ernstig verslaafde moeder had die dag cocaïne gerookt en gesnoven, ghb gedronken, crack gerookt en wijn gedronken. Na het eten, spelen en douchen is Yara gaan slapen.

Snurkend geluid

Om 22.00 uur haalde Van der P. haar uit bedje om te knuffelen. Toen al werd de baby, die normaal licht sliep, niet wakker en maakte ze een snurkend geluid. Misschien vanwege de enerverende dag op de crèche, dacht de moeder. Toen ze haar om 01.00 uur de fles wilde geven, was het meisje slap en ademde niet: pas toen belde de moeder de hulpdiensten, maar ze heeft niemand verteld dat ze drugs had gebruikt. Dan zouden de artsen daar direct op hebben gereageerd, stelt de aanklager. Het was het tweede moment dat Van der P. haar dochtertje in hulpeloze toestand heeft gelaten.

De officier gaat ervan uit dat de moeder de ghb bewust heeft toegediend, zodat de baby zou doorslapen. Het is niet met zekerheid vast te stellen, omdat de moeder zegt niet te weten hoe het is gebeurd, maar wel dat het per ongeluk moet zijn gebeurd. Bijvoorbeeld doordat er een druppeltje ghb aan haar handen of op de speen van het flesje is terechtgekomen.

Geen autopsie

In het ziekenhuis bleek al gauw dat ze onomkeerbaar hersenletsel heeft opgelopen. Een dag later is de behandeling gestaakt en is Yara overleden. Aanvankelijk werd gedacht aan een natuurlijke dood, de ouders wilden geen autopsie. Pas twee maanden later kwam de uitslag van een urinetest, die uitwees dat de baby ‘een zeer hoge ghb-concentratie in haar urine had’. Het afgenomen bloed kon daarop al niet meer worden onderzocht.

Moeder Shelly is tot twee keer toe geschorst uit voorarrest om een behandeling te kunnen starten, maar tot twee keer toe heeft ze de voorwaarden overtreden. Door te gebruiken en niet open te zijn over de contacten die ze had. De laatste keer was afgelopen vrijdag. Volgens deskundigen - een psycholoog en een psychiater - heeft V.d. P een onrijpe persoonlijkheid met tekenen van borderline en een ernstige verslaving, mogelijk gevoed door opgelopen trauma’s.

De officier van justitie acht de kans op herhaling groot, omdat de moeder vandaag op de zitting aangaf dat ze een kinderwens heeft (‘niet nu, maar later’), en erg gevoelig voor verslaving is.

‘Vreselijk ongeluk’

Haar advocaat vraagt om vrijspraak. Wat haar betreft is het een ‘vreselijk ongeluk’ geweest en is niet te bewijzen dat de drug expres is toegediend. Niemand was er immers bij. Evenmin is vast komen te staan wat nou precies de hoeveelheid ghb in het bloed is geweest. Na de aanhouding van haar cliënt is de Lelystadse door veel mensen in haar omgeving geïntimideerd en is zelfs geprobeerd haar uitspraken te ontlokken.

Ook de officier van justitie wees op de verscheurdheid die in de families van de verdachte en de vader van Yara, met wie ze niet samenwoonde, is ontstaan. ,,Door verdriet en boosheid”, zegt ze. Dat bleek op de eerste zittingsdag maandag ook wel, toen de opa van de baby en zijn eigen zoon het met elkaar tijdens een pauze aan de stok kregen op het station.

