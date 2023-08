‘Oh wee als je de verkeerde croissant intikt’, zo denken jullie over de oprukkende zelfscankassa

Het nieuws over de opmars van zelfscankassa’s in supermarkten, bouwmarkten en warenhuizen maakt veel los onder onze lezers. De een hoort bij ‘team zelfscan’ en noemt het systeem ideaal, de ander moet er niks van hebben. Dit is hoe jullie erover denken. ‘Oh wee als je het verkeerde type croissant hebt ingetikt.’

Dat het aantal zelfscankassa’s in rap tempo toeneemt noemt Bert Vogels bijvoorbeeld een prima ontwikkeling. ‘Lekker scannen, snel en makkelijk’, laat hij weten in een reactie onder het artikel.



Ook Freek Helsper en Teun Schriks vinden dat zelfscannen sneller gaat dan afrekenen bij een ‘gewone’ kassa. ‘Ik vind het ideaal. Nooit meer langer dan 5 minuten in de supermarkt hoeven zijn, omdat ik niet meer hoef te wachten in een rij voor de kassa’, aldus Helsper.



‘Nu kun je meteen doorlopen. Ook het van tevoren in de tassen kunnen doen scheelt mij een hoop tijd’, voegt Schriks eraan toe.

Dan sta je daar met een rode boei Kees Jan Staats

Voor M. Wolters is de zelfscan een uitkomst omdat het bij hem zorgt voor rust en ontprikkeling. ‘Voor mij zijn winkels zijn vaak druk en onrustig’, valt te lezen in de reactie. ‘Zelf scannen en direct in de tas doen scheelt me enorm veel pijn en energie’, legt R. Schooljan uit.

Controles bij de zelfscan

Daar waar zelfscans zijn, zijn controles. Voor Ans Burgers-Schriek is het een reden om de doe-het-zelfkassa niet meer te gebruiken. ‘Vanwege de onvriendelijke controles zijn wij gestopt met zelfscannen. Dus maar in de rij bij de kassa.’



Kees Jan Staats meent dat je als klant om de haverklap een tassencontrole krijgt. ,En oh wee als je het verkeerde type croissant hebt ingetikt. Dan sta je daar met een rode boei. Echt een slecht systeem, als je klanten niet vertrouwd, laat ze dan niet zelf scannen’, zegt hij.

Zolang ik nog naar de kassa kan om af te rekenen doen we dat Henk Keurentjes

Voor andere lezers zijn de controles geen probleem. ,Ja, het is belachelijk dat het nodig is, maar voor mij is het juist een leuk moment om een kort praatje te maken. En ja, ook ik ben weleens de mist in gegaan’, zegt Anneke de boer. ‘Tassencontrole vind ik helemaal niet vervelend. Dat hoort erbij en dat vind ik logisch’, schrijft Inge Kersten.

‘Foute ontwikkeling’

Een mogelijke controle maakt dat Tosca van den Broeke liever in de rij aansluit bij de gewone kassa: ‘Al was het maar uit angst om te vergeten een artikel af te rekenen en als winkeldief te kijk te staan.’



Coen Haertman verwoordt de opmars van de zelfscankassa’s kort en duidelijk. ,Echt een hele foute ontwikkeling die zelfscankassa’s!!!’ Van Marco Keurntjes hoeft het ook niet. ‘Gewone kassa en betalen met contant geld.’

Praatje met de caissière

Meerdere lezers geven aan de bemande kassa te kiezen vanwege het menselijk contact. Henk Keurentjes schrijft: ‘Zolang ik nog naar de kassa kan om af te rekenen doen we dat. Geen gezeur, leuk gesprek met de kassa man/vrouw en niet te kijk gezet als je iets per ongeluk fout hebt gedaan.’



Alexander Roeters is voorstander van meer normale kassa’s. ‘Levert werk voor mensen op. En het is niet zo onpersoonlijk als zo’n zelfscan.’

J. de Nooij ziet de kassa, en daarmee het praatje met de caissière, liever niet verdwijnen. ‘Ik hoop dat de grote supermarkten ook aandacht houden voor de sociale functie die zij vervullen.’