Ole (16) en Noa (21) verloren grote broer Bas aan zelfdoding en helpen nu lotgenootjes

Drie dagen voor hij stierf opende Gerard de nieuwe frietzaak van zijn broer Ben

10:26 TOLKAMER/DIDAM Het was intens verdrietig, maar is tegelijkertijd een prachtige herinnering. Drie dagen voordat Didammer Gerard Lamers stierf, verrichtte hij de opening van Friethuys 5, de nieuwe zaak van zijn broer Ben in Tolkamer. ,,Gerard lag in bed, thuis in Didam. Via een videoverbinding hadden we contact”, vertelt Ben Lamers, ruim een maand later.