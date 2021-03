Ollongren en Jorritsma hebben hun fouten toegegeven. Daarmee is de kous af

De uitgelekte verkennersnota is een pijnlijke misser en had nooit zo mogen worden opgesteld, erkennen de voormalige verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma. Dat over Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) ‘functie elders’ geschreven werd, is ‘zeer ongepast’. Het tweetal biedt in een brief aan de Tweede Kamer excuses aan. De stelling: