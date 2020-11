Om de zorg te ontlasten koop ik dit jaar geen vuurwerk

Werkstraf 120 uur voor frontale botsing op motorrij­der

20:14 BEMMEL/LENT - De 54-jarige Bemmelse automobilist die in november 2018 bij een inhaalmanoeuvre op de Vossenpelsestraat tussen zijn woonplaats en Lent een motorrijder aanreed, moet daarvoor 120 uur taakstraf verrichten. Dat is de helft van het aantal uren dat hij twee weken geleden tegen zich hoorde eisen door de officier van Justitie in Arnhem.