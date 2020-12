OM eist boete tegen journalist na aankoop illegaal vuurwerk voor nieuwsartikel

De journalist wilde vorig jaar onderzoeken of en zo ja hoe eenvoudig het was, om via social media aan illegaal vuurwerk te komen. In een chatgroep van Telegram vond de journalist eind november 2019 een aanbieder, waar hij begin december zes cobra’s van kocht. Na de koop nam de journalist die mee naar de redactie, om ze vervolgens in te gaan leveren op het politiebureau.

De officier van justitie vindt dat er geen journalistieke noodzaak was om de grens van een strafbaar feit over te steken. Volgens de aanklager waren er al verhalen gemaakt over het feit dat er via sociale media aan vuurwerk te komen is.

Kamervragen

Maar volgens de journalist, vergezeld door hoofdredacteur Peter Jansen, stelde het verhaal een misstand aan de kaak en had het verhaal ook grote maatschappelijke impact. Naar aanleiding van het verhaal zijn er bijvoorbeeld Kamervragen gesteld over het beleid op illegaal vuurwerk. Bovendien zou de beslissing genomen zijn in overleg met chefs en de hoofdredacteur. Bij de juridische afdeling van de krant zou vooraf zijn getoetst of het juridisch toelaatbaar was om het vuurwerk aan te kopen voor een journalistiek verhaal.

De advocaat van de journalist bepleitte dat de journalist ontslagen moest worden van rechtsvervolging. Als het OM al vond dat de aankoop geen journalistieke noodzaak had, dan had niet de individuele journalist, maar uitgeverij DPG Media voor de rechter gebracht moeten worden. De officier was het daar niet mee eens.

De rechtbank doet uitspraak op 31 december.