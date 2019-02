OM eist dat 'poepbesmeurder' hulp zoekt

Doet hij dat niet, dan wil de aanklaagster dat hij zes maanden de cel in gaat. Ook eiste ze een werkstraf van 240 uur. B. maakte volgens de officier van justitie in de periode van augustus 2017 tot april 2018 het Vondelpark onveilig door joggende en fietsende vrouwen van achteren aan te vallen.

Daarbij werden hun gezichten besmeurd met poep, die volgens het OM bij enkele slachtoffers in de mond, ogen en neus terechtkwam. Een van de slachtoffers was een 14-jarig meisje. Ook zou hij in het Amstelpark masturberend achter een joggende vrouw zijn aangegaan. De vrouwen voelden zich volgens de officier van justitie 'heel erg vies en heel erg vernederd'.

Acht meldingen

In totaal gaat het om vijf vrouwen. In oktober 2017 meldde de politie dat er sinds die zomer al acht meldingen waren van belaging in het park. Omdat niet bij alle acht slachtoffers de stinkende substantie in het gezicht werd gesmeerd werd destijds gedacht dat het om meerdere daders ging.