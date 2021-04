OM heeft videobeelden in moordzaak Lotte (14) uit Almelo

Maan geeft inkijkje in leven met eigen app

Wie wil weten wat Maan allemaal beleeft, kan vanaf vandaag haar gloednieuwe app Maan downloaden waarin ze haar fans een inkijkje in haar wereld geeft. 'Best spannend maar ook heel leuk, juist in deze tijd, om toch een diepere verbintenis met fans te krijgen ondanks dat we elkaar deze periode nauwelijks in het echt kunnen zien', aldus de 24-jarige zangeres.