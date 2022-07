OM in hoger beroep tegen vrijspraak dakdekker Werner na dood van zijn vriendin in Beneden-Leeuwen

Volgens de rechtbank heeft de man zijn vriendin per ongeluk gedood, toen ze in april 2020 in hun woning in Beneden-Leeuwen dagenlang in een roes van drank en drugs verkeerden. Werner merkte dat zijn vriendin ineens niet meer ademde.



Volgens de rechters raakte ze per ongeluk in de armen van de spierbonk verstikt. Werner, zelf enorm stoned en beneveld, nam haar in zijn armen. Hij wilde haar in bedwang houden en zo voorkomen dat Carolien alsmaar doorging met het gebruik van de drug ghb.