OM onderzoekt of omstreden NPO1-column over Urk strafbaar is

Politie contro­leert streng op toegangswe­gen Urk na dreigvi­deo's

19:15 De politie is nadrukkelijk aanwezig op de toegangswegen van en naar Urk. Verdachte voertuigen worden grondig gecontroleerd en verschillende personen wordt de toegang tot Urk ontzegd. Ook elders in het land is de politie paraat, op plekken waar relschoppers zich mogelijk zouden verzamelen.