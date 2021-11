Ombudsman: verleng noodopvang Afghanen in Heumensoord niet ‘want onder de maat’

Gebrek aan privacy

Psychische en gezondheidsproblemen

Daarbij is er onduidelijkheid over hoelang deze mensen, onder wie 450 kinderen, er zullen verblijven en is sprake van onzekerheid over de toekomst, wat leidt tot psychische en gezondheidsproblemen zoals stress, slapeloosheid en depressie. Verder stellen het college en de ombudsman dat de Nederlandse overheid zegt zich extra verantwoordelijk te voelen voor de groep die in Heumensoord wordt opgevangen, maar in de praktijk verblijven de Afghaanse evacués er ,,onder omstandigheden die slechter zijn dan in een regulier asielzoekerscentrum.”



In 2016 brachten het college en de ombudsman ook al eens een bezoek aan de toenmalige noodopvang Heumensoord. Toen stelden ze dat een dergelijke grootschalige opvang schadelijk is voor de veiligheid en gezondheid van de asielzoekers en deden ze de dringende aanbeveling om de locatie niet opnieuw, op grote schaal, in gebruik te nemen.