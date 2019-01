OMG! Appen is niet slecht voor je Nederlands

Vijf mannen voor de rechter voor explosie Opijnen

16:43 OPIJNEN - Vijf mannen tussen de 25 en de 44 jaar oud uit de gemeente Neerijnen mogen aan de rechter uitleggen wat hun rol was bij een zware explosie in de nieuwjaarsnacht in Opijnen. De vijf hadden zich eerder al bij de politie gemeld.