Omikronvariant ook in Oost-Nederland gevonden: ‘Topje van de ijsberg’

Arts infectieziektenbestrijding Jolanda Hoefnagel van gezondheidsdienst GGD Gelderland-Zuid heeft het over ‘enkele gevallen’ als ze praat over de besmettingen die er in de regio zijn gevonden waarbij sterk het vermoeden is dat het om de omikronvariant gaat. Hoeveel het er precies zijn weet ze niet, maar doet er ook niet zo veel toe: dat de variant in de regio Nijmegen, in het Land van Maas en Waal en in het Rivierengebied al flink rond gaat, is eigenlijk wel zeker. Net als dat het in Arnhem of de Achterhoek is.