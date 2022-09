Omstanders proberen bus met asielzoekers tegen te houden in Maurik, zegt burgemeester: ‘Onacceptabel’

Mensen hebben maandagavond geprobeerd een bus met asielzoekers tegen te houden in Maurik . Dat zegt burgemeester Josan Meijers van de gemeente Buren. De bus was onderweg naar de gisteren geopende crisisnoodopvang in het dorp. Meijers noemt de stoppoging ‘onacceptabel’.

‘Mensen hebben geprobeerd de bus met asielzoekers tegen te houden, vlak bij de opvang. Dit was intimiderend voor de inzittenden van de bus, met name voor de kinderen’, zegt Meijers op de website van de gemeente Buren. ‘Het kan zijn dat je het niet eens bent met deze opvang, maar het willen tegenhouden van een bus om zelf te beoordelen wie er naar de opvang mag is onacceptabel!’



Het gebeurde volgens een gemeentewoordvoerder buiten bij het gemeentehuis, ‘maar wel in de openbare ruimte’. De gemeente zag de actie niet aankomen. ,,We hebben geen signalen ontvangen waaruit bleek dat we dit konden verwachten. Wij weten ook niet heel lang van tevoren wie er komen en wanneer, dus dat kunnen zij ook nooit geweten hebben.”

De gemeente doet geen aangifte. Wel gaat de politie in afstemming met de gemeente vaker surveilleren.

‘Mensen hebben dak boven hoofd nodig’

De noodopvang is gevestigd in een deel van het gemeentehuis van de gemeente Buren. Maandagavond arriveerde een groep van zeventien mensen. ,,Deze mensen hebben een dak boven hun hoofd nodig. Het is goed dat wij dat kunnen bieden”, zegt Meijers.



Vorige week al besloot de gemeente, in samenspraak met de politie en het Openbaar Ministerie, om camera’s rond het gemeentehuis te plaatsen. De camera's staan er zolang de opvang duurt: daar is de periode tot en met 31 december voor afgesproken.

Quote Het kan zijn dat je het niet eens bent met deze opvang, maar het willen tegenhou­den van een bus om zelf te beoordelen wie er naar de opvang mag is onaccepta­bel Josan Meijers

,,Vorige week woensdag hebben we een bewonersavond gehad, daar heeft een flink aantal inwoners hun zorgen geuit over de veiligheid”, zegt de gemeentewoordvoerder. ,,Dat is ook een van de redenen geweest voor cameratoezicht. Nu is gebleken dat dat dus ook nodig was.”

Er worden volgens haar geen extra maatregelen genomen. ,,Want dit zijn al een heleboel maatregelen.” Daarmee doelt ze onder meer op de verbeterde verlichting rond het gemeentehuis, het cameratoezicht en aanwezige beveiliging.

Geleidelijk nieuwe bewoners

Volgens de gemeente Buren zullen de komende tijd ‘geleidelijk nieuwe bewoners arriveren’. ‘Met het cameratoezicht, goede verlichting rondom het gemeentehuis, beveiliging en nauw contact met de politie zorgt de gemeente dat dit voor iedereen veilig verloopt', valt op de website van Buren te lezen.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat er maandagavond agenten naar Maurik zijn gereden. ,,Maar toen ze daar waren, was de rust weer wedergekeerd en de aanwezige mensen vertrokken.” Er is volgens haar ‘geen sprake geweest van strafbare feiten'. ,,We doen er verder geen aanvullend onderzoek naar.”