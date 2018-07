‘Omstandigheden in depots PostNL schokkend’

De FNV dringt bij de arbeidsinspectie aan op spoedcontroles in depots van PostNL. Volgens de bond houdt het management in sommige sorteercentra centra geen rekening met het hete weer. Ook het personeel in Hengelo klaagt.

Hengelo - In het depot voor pakketpost aan de Zuidelijke Havenweg in Hengelo werken circa 250 mensen, van wie ruim de helft van buitenlandse afkomst. Al het uitvoerende personeel wordt ingehuurd via uitzendbureaus. FNV-bestuurder Isabel Muchowska spreekt van ‘doorgeslagen super-flex’. „In die sorteercentra moet alles snel, sneller, snelst. Nederlandse werknemers zijn voor dat werk nog maar nauwelijks te vinden, dus worden er via uitzendbureaus buitenlanders ingehuurd. Vooral mensen uit Oost-Europa met Polen als nummer één.”

Flauwgevallen

Het regent de laatste weken klachten bij de bond. Zo meldt een werknemer van het Hengelose pakketdepot van PostNL: „Bij een hitte van 37 graden binnen zijn er weinig drinkmomenten. Een flesje water mag pas op aandringen van de Arbodienst nadat iemand was flauwgevallen. Een flesje moet van PostNL aan specifieke eisen voldoen, anders mag je het niet gebruiken. In dat geval mag je alleen in de pauze drinken. Dit houdt in dat je soms vier uur zonder drinken moet doen, terwijl het een hittegolf is.”

„Onmenselijk en schokkend”, noemt vakbondsbestuurder Muchowska de arbeidsomstandigheden in sommige sorteercentra. „Het lokale management houdt in sommige centra totaal geen rekening met de hittegolf. Er is geen hitte protocol. In sommige sorteercentra wordt er wel rekening gehouden met de hitte en in andere niet. Wij willen dat de arbeidsinspectie in de centra van waaruit er klachten binnenkomen met spoed gaat controleren.”

Per depot verschillend

Het verhaal van regiomanager Eelke Stegehuis en communicatiedirecteur Jochem van de Laarschot van PostNL staat haaks op dat van de FNV en de klachten vanuit het depot Hengelo van PostNL. Stegehuis: „Er mag wel degelijk water mee de werkvloer worden opgenomen, alleen in flesjes met dop en er hoef ook niet te worden gewacht tot het pauze is eer er mag worden gedronken. Het lokale management heeft wel een zekere ruimte om zelf de maatregelen te nemen die nodig zijn. We gaan bijvoorbeeld niet vanuit Hoofddorp opleggen dat de pauze moet worden verlengd, ofzo. De wensen van medewerkers kunnen ook per depot verschillen.”

Spoedcontroles

Communicatiedirecteur Jochem van de Laarschot zegt, dat de FNV op zijn Facebook-pagina voor de werknemers van Post.NL ‘wel erg veel beweert.’ „Dat die mevrouw Muchowska zegt dat het zo schokkend bij ons zou zijn, past wel in dat beeld. Wij zien eventuele spoedcontroles door de arbeidsinspectie met vertrouwen tegemoet. En we houden ons aanbevolen voor suggesties. Zo is op verzoek van de ondernemingsraad deze week besloten, dat post in deze warme periode ook ’s avonds na zes uur mag worden bezorgd, omdat het dan iets minder warm is. Over dat soort zaken valt echt wel te praten.”