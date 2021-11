Omstreden besluit: Gelderland staat handel in stikstofuitstoot van boerderijen tóch toe

Gelderland was lang afwachtend in dit dossier. Er was bij de provincie de angst dat er vanuit het hele land boeren in Gelderland zouden worden opgekocht. Die angst is verdwenen nu het ministerie nieuwe regels rondom stikstof heeft opgesteld. ,,Het risico op leegkoop rond de Veluwe is een stuk kleiner geworden‘’, zei Karin Jeurink van de PvdA,