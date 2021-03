Omstreden houtstookverbod niet langer taboe in Den Haag

De GGD kreeg overal de schuld van: ‘Hóeveel commentaar er was in het begin...echt niet normaal, en echt onzin’

15 maart ARNHEM/NIJMEGEN - Honderdduizend telefoontjes kreeg de GGD in Nijmegen tot nu toe in het callcentrum. ,,Gemiddeld negen minuten per gesprek. We hádden niet eens een callcentrum.’’