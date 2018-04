Omstreden milieurapport Lelystad Airport goedgekeurd

Nijmegen had in 1943 een bloedige staking

12:09 NIJMEGEN - Amsterdam had de februaristaking van 1941, in Nijmegen was er een bloedige april-staking in 1943. Dat onthult historicus Lennert Savenije in zijn boek 'Verzet en collaboratie in Nijmegen'. Gisteren promoveerde hij op een onderzoek naar het verzet en de collaboratie in Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog.