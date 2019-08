Omstreden varkensbaron zet potentiële megastal Mariënheem te koop

MARIËNHEEM - De omstreden varkensbaron Adriaan Straathof heeft zijn boerderij in Mariënheem te koop gezet. Voor 2,5 miljoen euro wil de varkenshouder het perceel van de hand doen waar hij plannen had voor een megastal met 11.488 dieren. Tegen de uitbreiding was veel verzet.

Straathof geldt als één van de grootste en meest omstreden varkenshouders van Europa. Hij is in Nederland vooral bekend vanwege zijn afgebrande varkensflat Knorhof in Erichem en zijn beroepsverbod in Duitsland.

Jarenlang is verzet geboden tegen de uitbreiding van het bedrijf aan de Nijverdalseweg in Mariënheem dat in 2015 werd gekocht met een hypotheek van 1,5 miljoen euro. Omwonenden vreesden voor overlast door stank en fijnstof. De voorgenomen verkoop is opmerkelijk, nadat de Raad van State de vergunningen dit jaar onherroepelijk maakte. Daarmee is groen licht gegeven voor de bouw van nieuwe stallen. Nu wordt de stal tóch van de hand gedaan.

Beroepsverbod Duitsland

Straathof kreeg eerder een beroepsverbod in Duitsland nadat het bedrijf structureel milieu- en dierenwelzijnsregels had overtreden. Hij mag daar geen varkenshouderijen meer runnen. De Raad van State vond het niet nodig dat gemeente Raalte een integriteitsonderzoek zou laten doen. Iets waar tegenstanders van de stal om hadden gevraagd.

'Weet niets’

Jan Voermans treedt op als woordvoerder van de familie Straathof. Hij zegt ‘van niets te weten’. ,,Ik wist dat het te koop kwam te staan, maar waarom weet ik niet.” Heeft het te maken met de financiële situatie van het bedrijf? ,,Dat weet ik niet en ik ga niet gokken.”

Onlangs kreeg het bedrijf achter de stallen, Sebava BV, een nieuwe directeur. ,,Straathof wordt ook wat ouder en heeft het beheer overgedragen. De vergunningen zijn inmiddels onherroepelijk, maar op dit moment is de bouw van de nieuwe stallen nog niet begonnen.” De nieuwe directeur was nog niet in de gelegenheid om te reageren.

Nieuwe vergunning

Volgens verkopend makelaar Renze Wilbrink van de gelijknamige makelaardij in Beekbergen kan een koper er direct aan de slag met uitbreiding van de leegstaande boerderij en stallencomplex tot een varkenshouderij met bijna 12.000 dieren,,Er is een nieuwe vergunning voor bijna 3000 zeugen, duizenden gespeende biggen en wat beren. En er is ook een natuurbeschermingswetvergunning.’' De huidige capaciteit bedraagt een kleine 9000 dieren.

Volgens Wilbrink heeft Straathof geen specifieke reden om de leegstaande boerderij van de hand te doen. ,,Het is geen kwestie van moeten voor zover ik weet, als de prijs goed is gaat het in de verkoop.’’

Petitie en Kamervragen

In 2017 werd een petitie gestart door Stichting Varkens in Nood om een algeheel beroepsverbod af te dwingen voor Straathof in Nederland. Dat volgde nadat een andere megastal van Straathof in het Gelderse Erichem afbrandde. Kort daarvoor werden Kamervragen gesteld over de komst van Straathof naar Mariënheem.