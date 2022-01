OMT kijkt naar versoepeling quarantaineregels voor scholen, nu veel klassen thuis zitten

Huissense school zeker tot dinsdag dicht vanwege coronauit­braak; lessen volledig online

HUISSEN - In verband met een groot aantal coronagevallen onder personeel en leerlingen gaat het OBC in Huissen met onmiddellijke ingang over tot het geven onlineonderwijs. Maandag wordt bekeken of leerlingen weer welkom zijn in het schoolgebouw in Huissen.

10:18