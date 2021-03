Omtzigt moet nu een eigen partij beginnen

Kind gewond naar ziekenhuis na aanrijding met auto in Nijmegen

17:50 NIJMEGEN - Op de 50e straat Aldenhof is woensdagmiddag een ongeluk gebeurd. Een auto kwam in botsing met een kind op de fiets. Het kind, wiens leeftijd onbekend is, raakte daarbij gewond. Het is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.