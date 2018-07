Onbegrijpelijk dat een BN'er zich leent voor het verspreiden van nepnieuws

Wolvenken­ner niet blij met nep-video Nicolette over goudjak­hals

0:03 RUURLO - Het bericht dat er een goudjakhals zou zijn gezien in de bossen bij Ruurlo in de Achterhoek is fake. Dat meldde tv-presentatrice Nicolette van Dam, die het filmpje 20 juni plaatste, afgelopen weekeinde op Instagram. Wolvenkenner Leo Linnartz voelt zich voor de gek gehouden door Van Dam.