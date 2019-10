Onbegrip bij Gelderse Staten: luchtverkeersleiders Lelystad Airport oefenen alvast op laagvliegen

Coalitie is ook tegen

En dat is tegen het zere been van de provincie Gelderland. De Gelderse Staten hebben altijd gezegd: het vliegveld kan pas in gebruik worden genomen als de laagvliegroutes, die onder meer over de Veluwe gaan, van tafel zijn.



Een motie daartoe werd vorig jaar november met een grote meerderheid aangenomen, en het nieuwe Gelderse college nam er een passage over op in het coalitieakkoord: ‘Lelystad Airport kan pas opengaan als er een oplossing is gevonden voor laagvliegen boven Gelderland’.



Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur lijkt die oproepen volledig in de wind te slaan. En dat wekt wrevel bij Gelderse politici, die opnieuw het college hebben gevraagd in Den Haag aan de bel te trekken. ,,Ik zie dit als het negeren van het geluid zoals wij dat hebben laten horen”, zegt Wouter Witteveen van GroenLinks, die samen met VVD, CDA, ChristenUnie en SGP de kwestie weer aanhangig heeft gemaakt op het provinciehuis.



,,We zijn erg verbaasd over het handelen van de minister. Waarom toch voorsorteren op laagvliegroutes als die er wat ons betreft sowieso niet zouden moeten komen?”