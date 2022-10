Onbekende betaalt boodschappen voor Anny (96) • Telefoon van omgekomen Sanne waarschijnlijk gevonden

Onbekende weldoener betaalt boodschap­pen voor Anny (96) uit Rheden: ‘Oh, ik wens dat ik hem zou kunnen vinden’

RHEDEN - Een mooi gebaar in een rare tijd. Zo vat Atie Beersen de actie van een nog onbekende weldoener samen. Haar moeder Anny (96) uit Rheden voerde bij de kassa van een supermarkt in haar woonplaats te vaak een verkeerde pincode in, waarna een man achter haar in de rij haar boodschappen betaalde.

12:00