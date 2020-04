Ondanks alle beperkingen heb ik een leuke Koningsdag gehad

Dansen, cupcakes verkopen en stoepkrij­ten: zo kwamen we Koningsdag door

27 april Koningsdag in coronatijd is heel anders dan andere jaren. Wat heb jij deze dag gedaan om het toch een beetje te vieren? Heb je gezongen in de deuropening, of een instrument gespeeld. Of heb je met je hele gezin Koningsspelen in je eigen achtertuin gedaan?