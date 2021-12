Ondanks alles was 2021 geen verkeerd jaar

Automobi­list die in Nijmegen uit de bocht vloog en tegen een boom belandde in ziekenhuis overleden

NIJMEGEN - De automobilist die dinsdagavond tegen een boom botste bij de Sionsweg in Nijmegen is later in het ziekenhuis overleden. Dat bevestigt de politie. Het gaat om een 36-jarige Nijmegenaar.

30 december