Ondanks het mooie herfstweer is de slechte zomer nog niet vergeten

Video Dans en je broek speelt de nieuwe plaat van Arnhemse hiphopband

6:57 ARNHEM - Je eerste ep uitbrengen - dat kun je gewoon doen op een cd of in digitale vorm. De Arnhemse hiphopband Potential Criminal pakt het anders aan: hun debuutplaat Observe is ook te beluisteren als audiobroek. Een broek die muziek maakt dus.