Ondanks het verbod toch vuurwerk afsteken? Dat is belachelijk

Burgemees­ter Kats teleurge­steld in vuurwerk­ver­bod: ‘Nog steeds veel overlast’

VEENENDAAL - Gert-Jan Kats is blij met de rust waarmee zijn Veenendaal het nieuwe jaar in ging, maar de burgemeester is zeer teleurgesteld in de werking van het vuurwerkverbod. ,,Het is absoluut niet geworden wat we ervan verwachtten”, meent Kats. ,,Ik heb nog veel vuurwerkoverlast ervaren in Veenendaal.”

1 januari