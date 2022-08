Onder bedreiging pistool wordt oud-jeugdspeler NEC Leandro Fernandes beroofd van horloge, ketting en armband

Met video Marianne Vos revan­cheert zich met sprintzege in Denemarken voor diskwalifi­ca­tie

Marianne Vos heeft de eerste etappe van de Tour of Scandinavia gewonnen. In Denemarken moest Marianne Vos zelf werken om een ontsnapping onschadelijk te maken, om het vervolgens in de massasprint zelf tot een succesvol einde te brengen. Het leverde haar tevens de leiderstrui op.

18:27