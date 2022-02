Onderdoorgang: de ene tunnel is de andere niet

Ik mis je ‘Wat me altijd bij zal blijven, is de smekende blik in zijn ogen aan het einde van zijn leven’

,,Het ergste dat mij van Günter altijd bij zal blijven, is de smekende blik in zijn ogen aan het eind van zijn leven, een blik van ‘papa, help me dan’. Maar ik kon hem niet helpen. Begin maart 2021 kregen we te horen dat er geen genezing mogelijk was. Hij raakte steeds verder verlamd, had veel pijn en is met morfine behandeld. Günter is gestorven op 22 maart 2021. Mijn jongste zoon heeft slechts 47 jaar mogen worden”, zegt Bennie Schepers (85) uit Gendringen.

