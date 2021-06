Onderneemster Debby doet emotionele oproep na haatreacties op ‘sletterige’ foto

De Oldenzaalse damesboetiek heeft op Facebook ruim 170.000 volgers en is een enorme internethit. Debby showt altijd vol passie de nieuwste kledingstukken aan haar volgers. Dit levert duizenden positieve reacties op, maar afgelopen week kwam er ook veel kritiek. De kritiek ging niet over kleding, maar vooral over haarzelf. Ze zou te sletterig poseren op een foto. Deze is inmiddels verwijderd.



„Je mag best iets niet leuk vinden", zegt de Oldenzaalse in een emotionele video op haar Facebookpagina. „Als een klant een jurkje niet leuk vindt, dan kan diegene dat zeggen en dan lopen we verder. Op Facebook gaat het niet meer over het jurkje. Dan hoor ik dat ik te bruin ben, te rode lippen heb of sletterig ben. Voor je het weet ontstaat er een hele hetze.Ik kom in de filmpjes misschien zelfverzekerd over, maar dit doet mij gewoon pijn.”