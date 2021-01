Ondernemers na de rellen die uitbleven: ‘Ik zat wel met de billen bij elkaar’

Van boos naar blij

Marco Rijnberk van Hickmann Mode aan Plein 44 in het centrum van Nijmegen kan weer door de ramen van zijn winkel naar buiten kijken. Gisterochtend heeft hij de houten schotten voor zijn bedrijf weggehaald. ,,Gelukkig is het nu overal een stuk rustiger’’, meent Rijnberk. ,,Ik denk dat meespeelt dat de eerste straffen bekendgemaakt zijn. Relschoppers denken wel twee keer na voor ze weer aan het vernielen en plunderen slaan. Daar ben ik blij mee.’’



Eerder deze week was de Nijmegenaar stukken minder blij. ,,Ik was hartstikke boos. Het begon maandagochtend met de geruchten dat er hier ook rellen zouden komen. Wat te doen? Je kan afwachten en hopen dat je het overleeft of de ellende voor zijn.’’



Rijnberk koos voor het tweede en liet houten panelen voor de winkel plaatsen. Daarna was het afwachten. ,,Maar het was niet zo dat je dan rustig thuis zit. Daar was ik te boos voor en je weet natuurlijk niet wat er gebeurt.’’



Rijnberk heeft ook wat geleerd van de ongeregeldheden van de afgelopen week. ,,Ik weet nu in elk geval hoe mijn verzekering werkt. Dat heb ik toen ik thuis zat maar eens uitgezocht’’, zegt hij met een lach. ,,Dit valt onder molest en daarvoor ben je niet verzekerd. We waren gewaarschuwd en dan moet je maatregelen nemen. Bij een onverwachte rel daarentegen betaalt de verzekering wel uit.’’