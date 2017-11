Onderzoek bierfraude Grolsch bijna klaar

Woede om 'gerichte aanslag' op pony Diet

12:39 IJZERLO - Ton Eekhof uit IJzerlo is er kapot van. Zijn pony Diet is door onverlaten beschoten. ,,Het moet een gerichte actie zijn geweest, want de meeste hagel hebben we teruggevonden in de gewrichten. Aan de voor- en achterkant. Echt heel treurig.’’