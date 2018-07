Onderzoek naar uitgebrande auto, gemaskerde overvallers Zutphen nog spoorloos

ZUTPHEN - Het politie-onderzoek naar de uitgebrande auto die afgelopen nacht is aangetroffen bij Loenen is nog volop in gang. Rechercheurs bekijken of de wagen is gebruikt bij een schietpartij eerder op de avond, in Zutphen.

Bij de schietpartij raakte een 70-jarige Zutphenaar zwaargewond. De politie wil niet vooruitlopen op het onderzoek, laat een woordvoerder weten. ,,We zijn dit aan het onderzoeken en baseren ons op feiten. Aan speculeren doen we niet.”

Het slachtoffer was zondag rond 21.00 uur in zijn woonwagen aan de Judith Leysterstraat het gevecht aangegaan met een van de twee gemaskerde overvallers die waren binnengedrongen. De tweede dader loste een schot, waarbij de bewoner werd geraakt. De daders zijn daarna in een zwarte auto, vermoedelijk model hatchback, op de vlucht geslagen richting de Den Elterweg.

Buurtonderzoek

Nadat de overvallers vertrokken waren, zijn de hulpdiensten gealarmeerd en is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Nijmegen overgebracht. In de woning is sporenonderzoek gedaan en agenten hebben een buurtonderzoek gehouden. Het onderzoek gaat vandaag verder.

Bijna vijf uur na de schietpartij, rond 02.00 uur, kwam bij de alarmcentrale een melding binnen over een auto die in brand stond aan de Eerbeeksedijk in het buitengebied van Loenen. Toen agenten hier arriveerden, was de auto, een Volkswagen Golf, al helemaal uitgebrand. Het rechercheteam onderzoekt of er een verband is tussen de woningoverval en deze uitgebrande auto.

