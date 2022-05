Onderzoek naar zieke studenten op wintersport afgerond: geen bewijs dat stiekem drugs in drankje is gedaan

Opgenomen in het ziekenhuis

In maart was er grote onrust ontstaan in het Franse skidorp Risoul. In totaal 22 Nederlandse studenten uit Nijmegen en andere steden waren in de weken daarvoor onwel geworden tijdens de après-ski in de plaatselijke kroeg La Grotte du Yeti. Sommige studenten waren er zo slecht aan toe dat ze moesten worden opgenomen in het plaatselijke ziekenhuis. Eén Nijmeegse studente raakte zelfs in coma en werd overgebracht naar een ziekenhuis in Nederland.