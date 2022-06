Onderzoek Stella: ‘Één op de vijf pakt na borrel gewoon de e-bike’

Onderzoek ‘Kwart van de studenten voelt zich tijdens stage financieel uitgebuit’

Studenten komen er maar bekaaid af tijdens hun stagetijd, blijkt uit nieuw onderzoek. Een kwart (27 procent) voelt zich zelfs in meer of mindere mate financieel uitgebuit: werkgevers zetten deze jongeren in als ‘normale’ werknemer, maar betalen vervolgens geen eerlijke vergoeding.

9:11