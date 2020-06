Onderzoekers waarschuwen voor brandende zomers in Oost-Nederland: steden worden sauna's als er niks wordt gedaan

New York verlengt avondklok na nieuwe plunderin­gen

6:54 Burgemeester Bill de Blasio van New York heeft de avondklok in zijn stad met een tweede dag verlengd nadat er maandagavond opnieuw rellen en plunderingen waren. Aanvankelijk was er alleen een plan voor een avondklok voor de nacht van maandagavond 23.00 uur tot dinsdag 05.00 uur, vanwege de protesten dit weekend naar aanleiding van de dood van de zwarte George Floyd door een witte politieagent in Minneapolis.