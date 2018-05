Onderzoeksraad na 'Grave': Varen met gevaarlijke stoffen in mist aan banden

Eerder deed het Utrechtse bureau Berenschot al onderzoek naar de aanvaring bij Grave. Dat onderzoek richtte zich met name op de crisiscommunicatie in de eerste 48 uur na het incident. De in juli vorig jaar gepubliceerde conclusies logen er niet om: de betrokken hulpdiensten hebben die bewuste avond de ernst van de situatie te laat ingezien. De eerste meldingen werden niet snel genoeg opgepakt en de aanvaring werd te laat als crisis bestempeld. Bovendien werd er niet goed samengewerkt tussen de betrokken drie veiligheidsregio's, drie waterschappen en Rijkswaterstaat, zo concludeerde Berenschot. Ook is er onvoldoende ingespeeld op de gevolgen die de aanvaring had in de wijde regio, zoals het snel zakkende waterpeil en de effecten daarvan op de scheepvaart, woonbootbewoners en bedrijven.