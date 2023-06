Oneervol ontslag ingetrokken van marechaussee die zelfmoord pleegde • Explosies bij jachthaven

DRAMA IN OOSTERBEEK: JONGEN (17) VERONGELUKT OP SPOORBRUG | Woensdagavond is hij vermoedelijk op de spoorbrug ten val gekomen en op het spoor terechtgekomen. Hij overleed ter plaatse. Hij kreeg die dag nog te horen dat hij was geslaagd voor zijn havo-eindexamen. De school van de jongen uit Renkum, het Dorenweerd College in Doorwerth, is in shock. ,,Het is een verschrikkelijk bericht", zegt rector Jeroen Beekmans. ,,De wereld lag voor hem open.”

KIJK UIT MET JE WATERVERBRUIK! | Het waterverbruik is zo hoog dat waterbedrijven campagnes voeren om het naar beneden te krijgen. De nieuwste is van Vitens: ‘Je gazon mag ook op vakantie’. Maar kost je gras sproeien dan echt zóveel water? Het waterbedrijf wil ook de waterdruk gaan verlagen. Kan dat zomaar?

APPARTEMENT VERWOEST DOOR UITSLAANDE BRAND: ‘MIJN HUIS IS VANNACHT AFGEBRAND. ALLES IS WEG.’ | Een uitslaande brand heeft in de nacht van woensdag op donderdag een woning op de derde etage van een flatgebouw in Arnhem compleet verwoest. Honderd bewoners moesten hun huis uit. ,,Je zag geen hand voor ogen.”

ONEERVOL ONTSLAG INGETROKKEN VAN MARECHAUSSEE DIE ZELFMOORD PLEEGDE | Minister van Defensie Kasja Ollongren heeft het oneervolle ontslag ingetrokken van marechaussee Lennart Bantema (49) die in januari van dit jaar zelfmoord pleegde. Nabestaanden verwijten de marechaussee dat de manier waarop dat ontslag ging, een rol speelde.

VERMISTE ABDYRAHMAN (6) GEVONDEN IN WATERPLAS IN BRABANT, JONGEN BLIJKT VERDRONKEN | In waterplas De Lithse Ham in Brabant is donderdag zijn lichaam gevonden. Hij verdween op woensdag, de familie zocht de hele nacht naar hem, maar tevergeefs. Samen waren ze woensdag een dagje naar recreatieplas De Lithse Ham, waar het jongetje in het water speelde terwijl zijn ouders op het strandje zaten.

VERGEET TINDER: DE LIEFDE VINDEN OP INTERNET KAN TEGENWOORDIG OOK VIA MARKTPLAATS | Matthijs kwam langs voor startbewijs via Marktplaats, nu trouwt hij met de verkoopster. Het zou zo het script van een romantische zwijmelfilm kunnen zijn.



BRAND BIJ JACHTHAVEN IN LATHUM NA EXPLOSIES: TWEE PERSONEN ZWAARGEWOND | De explosies kwamen uit een hal met plezierjachten van jachthaven ‘t Eiland. Vervolgens ontstond er brand in een van de schepen. Twee personen zijn met spoed naar het Raboudumc in Nijmegen gebracht, ernstig gewond.

WEERMAN REINIER VAN DEN BERG MET DE DOOD BEDREIGD | De bekende weerman Reinier van den Berg uit Wageningen ontvangt via sociale media doodsbedreigingen. Dat komt omdat hij niet alleen het weer presenteert, maar kijkers ook waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering. Collega’s reageren geschrokken.

DIT ZIJN ZE, DE GESLAAGDEN UIT JOUW REGIO! | Tienduizenden scholieren kregen gisteren het verlossende telefoontje: wel of niet geslaagd? Op onze oproep om foto’s in te sturen is massaal gereageerd: door trotse ouders, opa’s, oma’s en de feestvarkens zelf. De vlag kan uit voor deze gelukkige geslaagden.

MAN DIE ZICH 18 UUR IN WONING VERSTOPTE VOOR POLITIE, WAS ONDER VOORWAARDEN VRIJ | De man die afgelopen weekend door leden van de Dienst Speciale Interventie (DSI) van de politie uit zijn woning in Lichtenvoorde is gehaald, blijft langer in de cel. Dat heeft de rechter bepaald, nadat het Openbaar Ministerie (OM) hierom gevraagd had.

HONDEN, KATTEN EN 44 BABY’S GEËVACUEERD BIJ GROTE BRAND IN APELDOORN | Geschokt kijken omstanders toe terwijl de vlammen uit de daken van de appartementen boven de Aldi aan De Ploeg in Apeldoorn slaan. Vier woningen zijn vanmiddag afgebrand, voor de bewoners is opvang geregeld. ,,Het is maar een huis. En het zijn maar spullen. Desnoods slaap ik buiten.’’

PALINGPARTY ZORGT VOOR NIEUWE VERBAZING BIJ PARTIJ VOOR DE DIEREN | Niet alleen haring, óók paling werd woensdag geveild op de Haringparty in het stadhuis van Nijmegen. Het zorgt voor verbazing bij de Nijmeegse Partij voor de Dieren, die eerder deze week al zei af te willen van het ‘dieronvriendelijke’ festijn op gemeenterrein. ,,Het is een ernstig bedreigde diersoort.”

YOUTUBERS KNALLEN MET 100 KILOMETER PER UUR IN ROME OP AUTO MET GEZIN, JONGETJE (5) OVERLEDEN | En dat allemaal voor een paar honderduizend likes op een YouTubekanaal. Een kanaal dat leeft van challenges en sponsors. Het jongetje van 5 overleed, zijn zusje van 4 en moeder zijn zwaargewond.

Bekijk hieronder de Nieuwsupdate van vandaag.

