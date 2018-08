Ongediertebestrijders draaien overuren door vele wespennesten

Door het snikhete weer zijn er opvallend meer wespen, muggen en andere insecten te zien dan andere zomers. Vanwege de warmte konden de beestjes zich beter voortplanten.

Absurd

Zo'n drukte als dit jaar hebben veel ongediertebestrijders niet eerder meegemaakt. Vooral wespen steken overal de kop op. Ook Roy Ewalts, eigenaar van Traas Ongediertebestrijding in Zuid-Oost-Nederland, heeft het in de twaalf jaar dat hij dit werk doet, nooit zo druk gehad. ,,Dit is écht absurd. Op een gemiddelde dag hebben we de laatste weken zo'n veertig meldingen van wespennesten. De meeste zomers is dat nog niet de helft.’’

Volgens Ewalts is er momenteel een tekort aan bestrijders. Daardoor lukt het soms niet dezelfde dag nog te komen. ,,Het is niet simpel, je moet er wel de juiste papieren voor hebben om dit werk te doen. We proberen dezelfde dag te komen, maar vaak duurt het nu een paar dagen.’’

Wachtlijsten

Ook bij Smit Ongediertespecialisten uit Doetinchem, die vooral in de Achterhoek actief is, zijn wachtlijsten de laatste weken eerder regel dan uitzondering. Gemiddeld moeten mensen twee tot drie dagen wachten, zegt ongediertebestrijder Theo Reintjes. ,,We zijn hele dagen in de weer. Het is ongelooflijk druk met meldingen over wespen. Normaal werken we in het weekend niet, nu kunnen we niet anders. In de elf jaar dat ik dit doe, heb ik dit nog nooit meegemaakt.’’

Vooral op maandagen staat de telefoon roodgloeiend, merkt hij. ,,Dan hebben mensen in het weekend buiten gezeten en merken ze dat ze veel wespen zien.’’

Quote In de elf jaar dat ik dit werk doe, heb ik dit nog nooit meegemaakt. Theo Reintjes

Alle soorten

Ook de ongediertebestrijders van Feon, dat actief is in Arnhem, Ede, Nijmegen en Doetinchem kunnen door de drukte vaak niet dezelfde dag al komen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf komen deze zomer ook 'alle vijf de wespensoorten voor'. ,,Dat is lang geleden. We krijgen tussen de tien en twintig meldingen per dag. De afgelopen jaren waren dat er 's zomers soms maar twee of drie.’’ Het scheelt volgens hem ook dat mensen nu meer buiten zijn. ,,In regenachtige zomers, letten mensen niet zo op wespen. Ze hebben er minder last van.’’