‘Ongekend en onacceptabel’: Brabant en Limburg woest over slot op stroomnet voor bedrijven

Het hoogspanningsnet in de provincies zit volgens Tennet nagenoeg aan de maximale capaciteit door de opkomst van warmtepompen, laadpalen en de overstap van gas naar stroom door de industrie. De netbeheerder stelt daarom per direct een tijdelijke stop in voor alle aanvragen van bedrijven,

Die geldt zowel voor de afname als de opwek van stroom. Wie nu een nieuwe aanvraag doet, komt tot nader order op een wachtlijst terecht. ,,Dit kan onacceptabele gevolgen hebben voor de economie, de energietransitie en vele maatschappelijke opgaven in vrijwel heel Zuid-Nederland”, schrijven de besturen van de twee getroffen provincies.

Energie-gedeputeerden Anne-Marie Spierings (Brabant) en Maarten van Gaans-Gijbels (Limburg) roepen Tennet en het Rijk op om samen met de regio en marktpartijen zo snel mogelijk tot een actieplan te komen ‘voor meer en slimmere capaciteit op het elektriciteitsnetwerk’. Limburg en Brabant geven aan zo snel mogelijk tot een actieplan willen komen, voor meer en slimmere capaciteit op het stroomnet.

Quote Dit is onaccepta­bel en moet zo snel mogelijk opgelost worden Anne-Marie Spierings, Energie-gedeputeerde in Brabant

Spierings: ,,Juist nu we de afhankelijkheid van (buitenlands) gas willen afbouwen, zit de elektriciteitsinfrastructuur in een groot deel van Nederland aan zijn limiet. Dit is onacceptabel en moet zo snel mogelijk opgelost worden.”

Van Gaans-Gijbels: ,,De beslissing van de netwerkbeheerder is ongekend en onacceptabel. De gevolgen voor zowel de energietransitie als de rest van de Limburgse samenleving zijn aanzienlijk. Ik roep alle betrokken partijen dan ook op tot het uiterste te gaan en nieuwe wegen te bewandelen om de effecten te voorkomen.”

De gedeputeerden denken dat de invloed van de beslissing van de netwerkeigenaar ‘enorm zal zijn’. ,,Duidelijk is dat nieuwe bedrijven zich niet kunnen vestigen in Brabant of Limburg als ze een grootverbruikers-aansluiting nodig hebben. Maar ook bestaande bedrijven kunnen niet investeren in een uitbreiding van de huidige aansluiting.”

,,Hoewel woningbouw vooralsnog niet geraakt lijkt te worden door het capaciteitstekort op het netwerk, kunnen voorzieningen die een grote aansluiting nodig hebben (zoals bijvoorbeeld supermarkten, zwembaden of scholen) niet meer aangesloten worden voor de levering van elektriciteit waardoor een verslechtering van de woonomgeving dreigt.”

Ook heeft het nieuws volgens Brabant en Limburg grote gevolgen voor de energietransitie. ,,Zo kunnen bijvoorbeeld centrale aansluitingen in hoogbouw of in wijken die centrale warmtepomp of aansluiting op een warmtenet overwegen, tegen aansluitingsproblemen aanlopen. Bedrijven en organisaties kunnen niet overstappen van fossiele energiebronnen naar stroom. Daar komt bij dat windparken en zonneweiden die wel een vergunning maar nog geen aansluiting hebben, niet aangesloten kunnen worden.”

De Stichting Brainport stelt dat de maatregel van Tennet het draagvlak voor de energietransitie bij inwoners en bedrijven ondermijnt. ,,Dit is een mokerslag voor alles wat we belangrijk vinden in Nederland. Duurzaamheid, energietransitie, bedrijvigheid, noem maar op. En vanuit nationaal perspectief is het zand in de economische motor van ons land”, aldus voorzitter John Jorritsma, tevens burgemeester van Eindhoven.

Volgens Jorritsma wordt ‘al jaren geroepen’ dat investeringen op het gebied van energiezekerheid niet langer op zich kunnen laten wachten.

Tennet benadrukt dat er geen gevolgen zijn voor particulieren en (nieuwbouw)woningen, maar enkel voor grootverbruikers met een aansluiting van minstens 3 x 80 ampère. Ter illustratie: de gemiddelde supermarkt zit daar al boven. Ook voor circa 150 of meer zonnepanelen is een grootverbruik-aansluiting nodig.

Economische schade Brabant lijdt al langer aantoonbaar economische schade vanwege een praktisch vol stroomnet: een groot Amerikaans bedrijf dat zich in Brabant wilde vestigen koos vorig jaar bijvoorbeeld voor een andere locatie omdat een aansluiting op het net op korte termijn niet mogelijk was. Weg 600 potentiële arbeidsplaatsen.



