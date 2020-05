Ongekend hoopvolle cijfers; geen enkele nieuwe coronadode in deze regio

Sterker nog, het officiële sterftecijfer daalde met een persoon. Dat komt omdat het RIVM een correctie heeft doorgevoerd.



Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug is het aantal doden bijgesteld van 15 naar 14. Het totaal aantal overledenen staat nu op 466.



Een ander hoopvol signaal. Het aantal ziekenhuis opnames steeg slechts met twee personen. Alleen een persoon in de gemeente Berkelland en eentje uit de gemeente Montferland werden geregistreerd.



Het aantal geregistreerde besmettingen steeg met 31, tot 3930. Ook dat is een relatief kleine stijging. Een kleine nuance bij alle positieve cijfers; op zondag zijn de cijfers doorgaans lager omdat ziekenhuizen in sommige gevallen pas na het weekend nieuwe meldingen doorgeven. Hierdoor is er vaak op dinsdag een kleine piek in de cijfers te zien.