Ongeloof en verslagenheid na dodelijk motorongeluk Oeffelt van twee 19-jarigen uit Cuijk

mijn leven, mijn dromen Gemey Roes droomt van een schoon­heids­sa­lon in een dorp, maar zeker niet in de stad

Hoe ziet je leven eruit als je jong bent en waar droom je over? We vragen het deze week aan Gemey Roes (17) uit Wehl. Ze zit op school in Arnhem, werkt, zit op voetbal en droomt van haar eigen schoonheidssalon. Ze woont in één huis met haar moeder, stiefvader en zusje.

14:52