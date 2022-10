Ongeloof over drama met vier doden • Lisanne slaagt ondanks ziekte cum laude voor álle vwo-profielen

FAMILIE SANNE WEET NIKS VAN ACTIES | De familie en vrienden van de overleden Sanne weten niets van de inzamelingsacties die de afgelopen dagen voor de familie zijn gestart. „Geef geen geld”, roept Mark Deckers op, een vriend van de omgekomen Sanne, namens de familie.



HEATER GAAT UIT | Energieslurpende terrasverwarmers zijn uit, milieuvriendelijke warmtekussens juist in. Door de sterk gestegen prijzen voor energie doen Nijmeegse horecaondernemers de terrasheater vaker in de ban. Helemáál stoppen is een stap te ver. ,,Zo’n verwarmer trekt ook gasten.”



VERKEERSCHAOS ROND KERSTSHOW | Rond de kerstshow van de Intratuin in Duiven heerst verkeerschaos. Verkeer stroopte vandaag op de afrit van de A12 bij hotel Van der Valk op. En ook op het industrieterrein, vanaf de andere kant, was het aansluiten in een lange rij auto’s. Ook zondag leidde de toeloop tot een verkeersinfarct.



HERFSTVAKANTIE MET STRANDWEER | ,,Maak je borst maar nat’’, adviseert strandtenthouder Frank de Reu zijn collega’s. Hen staat een drukke week te wachten, nu de temperaturen dik boven de 20 graden gaan uitkomen. Zeker in het weekend, als de zon er volop bij komt, kun je uit de wind heerlijk in een T-shirt buiten zitten, voorspelt weervrouw Roosmarijn Knol van Weerplaza. Lees meer.



BRITTEN HEBBEN NIEUWE PREMIER | Rishi Sunak volgt de onlangs teruggetreden conservatieve leider Liz Truss op. Hij wordt de nieuwe leider van de Conservatieve Partij en daardoor automatisch de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk.



KAPPEN EN DRAAIEN | Er kan zomaar een probleem ontstaan bij De Graafschap, want gaan zij de doelstelling wel halen? Door onrust op de tribunes is de sfeer in stadion GelreDome allerminst best, en spelers als Lasse Schöne balen van de huidige speelstijl van NEC.



Dit en meer wordt besproken in onze wekelijkse voetbalpodcast Kappen en Draaien. Naast onze clubwatcher Lex Lammers (Vitesse) sluit dit keer oud-NEC’er Arno Arts aan.



CAROLA RAAKT DE WOORDEN KWIJT | Carola (60) raakt woorden kwijt door dementie, nu klinkt Nederlands soms als Japans: ‘Ik weet niet waarover jullie het hebben’. Niet meer kunnen begrijpen wat er om je heen gezegd wordt. Alsof iedereen ineens Japans praat. Dat lot trof Carola van der Aa, die lijdt aan een bijzondere vorm van dementie. Logopedie biedt haar een helpende hand.

GIF IN RIVIEREN | Er zitten te veel giftige PFAS in onze rivieren en kanalen, blijkt uit onderzoek van gezondheidsinstituut RIVM. Dat is slecht voor het milieu en voor het drinkwater. Een groot deel van deze giftige chemische stoffen komen ons land binnen via de Rijn. Lees meer.



KRAKERS UIT/IN CAFÉ | Krakers zijn na een eerdere poging in het weekend maandag opnieuw actief in voormalig café Extase aan de Grotestraat in Nijmegen. De ramen in het pand staan weer open en er hangen doeken aan de gevel met ‘liever kraken dan daklozen’ en ‘Janelf niet weg te bonken’. De politie was sinds kwart voor drie ’s middags ook bij het pand en is rond half vijf het pand binnengegaan.

EVEN GEEN DROOMVLUCHTEN | Uitje naar de Efteling gepland? Let dan even op. Attractie Droomvlucht gaat eind deze maand dicht voor onderhoud. Het pretpark steekt 6 miljoen euro in de renovatie hiervan. De renovatie duurt tot begin maart.



LISANNE SLAAGT CUM LAUDE-PLUS | De 19-jarige Edese volgde scheikunde, wiskunde, natuurkunde, geschiedenis, economie, wiskunde B, Duits, biologie en filosofie, Nederlands, Engels, Frans en muziek. En slaagde met een 8,7 gemiddeld! ,,Ik vind school en deze vakken gewoon allemaal interessant, ik kon niet kiezen.” Lees meer.



GEZIN VERDRINKT IN DE LEK | In de rivier de Lek zijn zondag en maandag in totaal vier overleden personen aangetroffen. Het gaat om een vader, moeder en twee dochters uit Gouda. Ze reden zaterdagnacht na een bruiloft terug van Rotterdam naar huis in Gouda, maar belandde op een veerstoep in de Alblasserwaard. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd, maar vermoedelijk gaat het om een ongeval. De Marokkaanse gemeenschap in Gouda is in diepe rouw.



