Ongelooflijk dat register met voortvluchtigen er nu pas is

jouw meningDe politie heeft een nieuw computersysteem, waarmee voortvluchtige mensen sneller opgespoord kunnen worden. De grote kracht: de gegevens van de voortvluchtigen staan niet meer in meerdere systemen, maar in slechts één register. Met een app kan snel in dat register worden gezocht.