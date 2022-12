Ongelukken door ijzel in de regio, waarschuwing in Gelderland opgeheven

ARNHEM - Er zijn gisteravond en vannacht diverse ongelukken gebeurd op de spekgladde wegen in de regio. Het KNMI heeft de waarschuwing ‘code geel’ voor spekgladde wegen in Gelderland rond 08.00 uur opgeheven. In Noord-Brabant en Limburg werd de code al eerder ingetrokken.

In heel Nederland heeft de gladheid vannacht geleid tot zeker 500 ongelukken op de snelwegen, drukte bij de meldkamers van hulpdiensten en een gesloten landingsbaan op Schiphol.



Op de Hertog Anoutstraat in Velp ging het zondagavond meerdere keren mis. De klinkers van de weg werden een schaatsbaan door de ijzel. Een auto raakte een paaltje en startte niet meer. Een bergingsbedrijf raakte een ook een paaltje en liep schade op. Met veel moeite is de auto geborgen. De bestuurster kwam met de schrik vrij.

Volledig scherm Een beschadigde auto op de A73 bij Boxmeer. De bestuurder raakte in een slip door de gladheid. © SK-Media

Een automobilist is op de A73 de controle verloren over zijn voertuig door de gladheid en botste tegen de vangrail. De auto raakte flink beschadigd en is door een bergingsbedrijf weggesleept. De automobilist kwam er met de schrik vanaf.

Volledig scherm Een auto is op zijn dak terecht gekomen door een ongeval op een spek gladde A18 bij Wehl. © Jesper Peeters

Een automobilist is van de A18 bij Wehl gegleden en met zijn wagen op de kop in de berm beland. De bestuurder is zonder hulp van de brandweer, die ook niet ter plaatse hoefde te komen, uit de auto gekomen. Het slachtoffer kwam met de schrik vrij, maar de auto lijkt total loss.

Volledig scherm Een auto raakte al glijdend van de weg aan de Bedrijvende in Doetinchem en raakte tot stilstand tegen een lantaarnpaal © Jesper Peeters

Agenten hebben ook nog geholpen om een verongelukte auto de berm in te duwen aan de Bedrijvenweg in Doetinchem. Een auto raakte daar al glijdend tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Het lijkt te zijn gebleven bij blikschade.

