Ongeneeslijk zieke Margreet (61) zingt het kippenvel op de armen bij The Voice Senior

Het is nu of nooit. Dat dacht Margreet Thannhauser (61) uit Apeldoorn. In maart dit jaar gaf ze zich op voor de audities van The Voice Senior van RTL. ,,Een beetje reuring nog, in mijn leven.” Via haar telefoon zong ze Het is over van Og3ne. Uit meer dan duizend aanmeldingen werd ze gekozen.