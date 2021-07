Ongeneeslijk zieke Mark (53) met gezin op tandems naar Parijs voor kankerbestrijding: ‘Dit is moment om te gaan’

Hij is een bekende Udenaar, Mark van Bommel, die midden in de samenleving staat. Hij staat in de boeken als oud-prins carnaval en zette zich jarenlang belangeloos in voor de organisatie van het Feest der Feesten van carnavalsvereniging De Knoerissen. Daarnaast was hij een actief lid van rugbyclub Octopus in Uden.