Ongeruste vader van vermiste Goiia (13) doet oproep: Meld je als je mijn dochter hebt gezien

De vader van het vermiste meisje Goiia Aresini (13) uit Den Haag doet een oproep aan getuigen zich te melden als ze zijn dochter de afgelopen dagen hebben gezien of informatie hebben over haar verblijfplaats.

Luciano Aresini is verschrikkelijk ongerust. Zijn dochter verdween woensdagmiddag na schooltijd. Ze fietste met een vriendinnetje richting huis. Op de Laakkade in Den Haag namen ze afscheid en gingen ze ieder hun eigen weg. Daarna is niets meer van Goiia vernomen.

Quote We zijn verschrik­ke­lijk ongerust Luciano Aresini

,,We zijn verschrikkelijk ongerust’’, zegt Luciano Aresini, die flyers heeft opgehangen bij supermarkten, tramstations en ook via Facebook naar zijn dochter zoekt. Alle informatie is welkom, zegt hij.

Goiia zit op school in Voorburg. Het gezin komt oorspronkelijk uit Napels in Italië. ,,Ze is een lief, sterk meisje.’’ Tussen vader en dochter waren de laatste weken wel ‘spanningen’.

Vermist Kind Alert

Politie heeft gisteren een Vermist Kind Alert gegeven, omdat er zorgen zijn over Goiia. Daarbij is ook haar foto en het signalement verspreid. Goiia heeft donkerblond lang haar en droeg woensdag een zwarte jeans. Ze had een lichtroze jas aan en een roze tas van Adidas bij zich. De tiener reed op een zwarte omafiets met een rek erop.