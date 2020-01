Ongeval Luttelgeest eist tweede leven: vrouw (82) en man (78) komen om

Liveblog Coronavi­rus treft Canada, dodental China stijgt naar 56, Disneyland Hongkong op slot

9:25 Het coronavirus heeft een ongekende chaos veroorzaakt in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Op beelden zijn onder meer zieke mensen te zien die bewusteloos op straat liggen. Meer dan 2000 mensen zijn wereldwijd besmet geraakt met het virus, ook in Frankrijk, de VS, Japan en Canada. In China zijn al 56 doden te betreuren. Volg hier het liveblog over de ontwikkelingen van de epidemie.